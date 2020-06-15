У випуску програми "Pro головне" за 15 червня – в Україні відновлюється міжнародне авіасполучення. Українці можуть літати до Албанії, США і Великої Британії. Днями повітряний простір відкриють Туреччина, Кіпр, Грузія, Чорногорія. В Україні можуть посилити карантин, Кабмін готує зміни до відповідної постанови. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради у президента.

Також у випуску "Pro головне" на 24 каналі: Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія до 5 років позбавлення волі. Крім цього, зобов'язав конфіскувати частину його майна. Юлія Тимошенко підтримає Олега Ляшка на виборах до Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині. Раніше у фейсбуці з'явилися знімки політиків, які чаювали на терасі одного із столичних кафе.