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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Про главное: возобновление работы общественного транспорта. Реакция СБУ на интервью Гордона

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В выпуске "Про главное" за 19 мая – с 25 мая может заработать и метрополитен, об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, анонсируя второй этап смягчения карантина. Запускать транспорт хотят, однако с ограничениями. Скандальное интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным – это инициатива самого журналиста. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Поставить точку в вопросе – интервью Гордона с террористом – это журналистика или пропаганда, должен был бы закон о медиа. Сегодня он стоял в повестке дня Верховной Рады. Однако, большинством голосов законопроект был отправлен на доработку

Не будут рассматривать в ближайшее время и законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует его рассмотрение на следующей пленарной неделе.

"Антиколомойский" законопроект наконец разблокировали. Депутаты не поддержали постановления, которые делали невозможным подписание документа президентом.

Теги: Карантин в Украине 2020 Деньги Транспорт Дмитрий Гордон СБУ Выпуск новостей
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