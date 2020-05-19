Про главное: возобновление работы общественного транспорта. Реакция СБУ на интервью Гордона

В выпуске "Про главное" за 19 мая – с 25 мая может заработать и метрополитен, об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, анонсируя второй этап смягчения карантина. Запускать транспорт хотят, однако с ограничениями. Скандальное интервью Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным – это инициатива самого журналиста. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Поставить точку в вопросе – интервью Гордона с террористом – это журналистика или пропаганда, должен был бы закон о медиа. Сегодня он стоял в повестке дня Верховной Рады. Однако, большинством голосов законопроект был отправлен на доработку

Не будут рассматривать в ближайшее время и законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует его рассмотрение на следующей пленарной неделе.

"Антиколомойский" законопроект наконец разблокировали. Депутаты не поддержали постановления, которые делали невозможным подписание документа президентом.