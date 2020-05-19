Про головне: Відновлення роботи громадського транспорту. Реакція СБУ на інтерв'ю Гордона

У випуску "Про головне" за 19 травня – з 22 травня може запрацювати і метрополітен, про це заявив прем’єр Денис Шмигаль, анонсуючи другий етап пом'якшеннь карантину. Запускати транспорт хочуть - однак із обмеженнями. Скандальне інтерв'ю Дмитра Гордона із терористом Ігорем Гіркіним – це ініціатива самого журналіста. Про це в коментарі 24 каналу розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Поставити крапку у питанні – інтерв'ю Гордона з терористом – це журналістика чи пропаганда, мав би закон про медіа. Сьогодні він стояв у порядку денному Верховної Ради. Однак, більшістю голосів законопроєкт було відправлено на доопрацювання

Не розглядатимуть найближчим часом і законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує його розгляд наступного пленарного тижня.

"Антиколомойський" законопроєкт нарешті розблокували. Депутати не підтримали постанови, які унеможливлювали підписання документу президентом.