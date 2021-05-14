В выпуске "О главном" за 14 мая – завершилось очередное заседание СНБО. По его результатам Совет нацбезопасности вводит санкции против "воров в законе". Владимир Путин отреагировал на суд касательно своего кума Виктора Медведчука

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Россия перебрасывает тяжелое вооружение в Крым несмотря на заявления об отводе войск. В то же время боевики перекрывают доступ миссии ОБСЕ к оккупированным территориям и нападают на беспилотники.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, необходимые для получения очередных траншей от МВФ. Для этого Верховная Рада еще должна принять несколько законов.