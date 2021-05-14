У випуску "Про головне" за 14 травня – завершилося чергове засідання РНБО. За його результатами Рада нацбезпеки вводить санкції проти "злодіїв у законі". Володимир Путін відреагував на суд щодо свого кума Віктора Медведчука

Також у випуску: Росія перекидає важке озброєння в Крим попри заяви про відведення військ. Водночас бойовики перекривають доступ місії ОБСЄ до окупованих территорій та нападають на безпілотники. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав умови, необхідні для отримання чергових траншів від МВФ. Для цього Верховна Рада ще має ухвалити кілька законів.