В выпуске "О главном" за 11 мая – кум Владимира Путина Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак официально подозреваются в государственной измене. Также их подозревают в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Журналисты напомнили, как олигархи "тянут" деньги из бюджета. На этот раз схемы касаются электросетей.

Также в выпуске: Владимир Путин хочет как можно скорее закрыть от мира свою военную активность и запретить наблюдательные полеты. Зато выводить армию из Крыма президент России не спешит.