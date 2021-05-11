У випуску "Про головне" за 11 травня – кум Володимира Путіна Віктор Медведчук і його соратник Тарас Козак офіційно підозрюються у державній зраді. Також їх підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. Журналісти нагадали як олігархи "тягнуть" гроші з бюджету. Цього разу схеми стосуються електромереж.

Також у випуску: Володимир Путін хоче якомога швидше закрити від світу свою військову активність й заборонити спостережні польоти. Натомість виводити армію із Криму президент Росії не поспішає.