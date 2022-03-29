Как сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, судьбоносные вопросы должен решать народ. Однако законодательство Украины запрещает проводить референдум в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Территория Украины должна полностью контролироваться органами власти

Для того чтобы провести демократический референдум, который будет отвечать всем европейским и мировым принципам, необходимо, по меньшей мере, обеспечить безопасность участников этого процесса. Для этого территория Украины должна полностью руководствоваться органами государственной власти,

– Вениславский.

Для этого с территории Украины в ее международно-признанных границах должны вывести российские войска. Тезис президента, по мнению Вениславского, свидетельствует о том, что Украина может рассматривать нейтральный статус.

С точки зрения права, референдум должен быть на всей территории.

Если в будущем будем говорить о нейтральном статусе, будет референдум, народ поддержит, то это будет основанием, чтобы мы в будущем изменили Конституцию,

– уточнил Вениславский.

Нардеп отметил, что с точки зрения международного права референдум должен проходить на всей территории Украины. Оккупация Крыма не была признана международно, а даже согласно Минским соглашениям оккупированные части Луганщины и Донбасса – это Украина. Что касается Крыма, то там теоретически референдум можно не проводить.

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