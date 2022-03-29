Як повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, доленосні питання має вирішувати народ. Проте законодавство України забороняє проводити референдум в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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Територія України має повністю контролюватись органами влади

Для того, щоб провести демократичний референдум, який буде відповідати всім європейським та світовим принципам, необхідно щонайменше забезпечити безпеку учасників цього процесу. Для цього територія України має повністю керуватись органами державної влади,

– Веніславський.

Для цього з території України у її міжнародно визнаних кордонах мають вивести російські війська. Теза президента, на думку Веніславського, свідчить про те, що Україна може розглядати нейтральний статус.

З точки зору права референдум має бути на всій території

Якщо в майбутньому говоритимемо про нейтральний статус, буде проведено референдум, народ підтримає, то це буде підставою, щоб ми в майбутньому змінили Конституцію,

– уточнив Веніславський.

Нардеп зауважив, що з точки зору міжнародного права референдум має відбуватись на всій території України. Окупація Криму не було визнана міжнародно, а навіть згідно з Мінськими угодами окуповані частини Луганщини та Донеччини – це Україна. Щодо Криму, то там теоретично референдум можна не проводити.

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