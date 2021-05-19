Также в выпуске:
В Украине попытались ограничить цены на топливо. Однако впоследствии оно вообще исчезло из продажи. Закономерность такого отрицательного результата от вмешательства государства в свободные рыночные отношения - понятная.
В выпуске "Pro новости" за 19 мая – Владимир Зеленский уже 2 года находится на посту президента. Ситуация в стране могла бы быть иной, если бы тогда победил Петр Порошенко. В Верховной Раде принес присягу и стал нардепом Андрей Аксенов.
Источник:24 канал
В Украине попытались ограничить цены на топливо. Однако впоследствии оно вообще исчезло из продажи. Закономерность такого отрицательного результата от вмешательства государства в свободные рыночные отношения - понятная.