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В Україні спробували обмежити ціни на пальне. Проте згодом воно взагалі зникло з продажу. Закономірність такого негативного результату від втручання держави у вільні ринкові відносини – зрозуміла.
У випуску "Pro новини" за 19 травня – Володимир Зеленський вже 2 роки перебуває на посаді президента. Ситуація в країні могла б бути інакшою, якби тоді переміг Петро Порошенко. У Верховній Раді склав присягу й став нардепом Андрій Аксьонов.
Джерело:24 канал
В Україні спробували обмежити ціни на пальне. Проте згодом воно взагалі зникло з продажу. Закономірність такого негативного результату від втручання держави у вільні ринкові відносини – зрозуміла.