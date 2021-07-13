Также в выпуске:
Почти все военнослужащие НАТО уже покинули Афганистан. Обеспечивать безопасность в стране после их ухода намерена Турция.
В выпуске "Pro новости" за 13 июля – Арсен Аваков подал в отставку и Владимир Зеленский ему уже даже замену представил на заседании провластной фракции. Нардепы в Верховной Раде провалили легализацию медицинского каннабиса.
Источник:24 канал
Почти все военнослужащие НАТО уже покинули Афганистан. Обеспечивать безопасность в стране после их ухода намерена Турция.