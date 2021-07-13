Також у випуску:
Майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Забезпечувати безпеку у країні після їхнього відходу має намір Туреччина.
У випуску "Pro новини" за 13 липня – Арсен Аваков подав у відставку і Володимир Зеленський йому вже навіть заміну представив на засіданні провладної фракції. Нардепи у Верховній Раді провалили легалізацію медичного канабісу.
Джерело:24 канал
Майже всі військовослужбовці НАТО вже покинули Афганістан. Забезпечувати безпеку у країні після їхнього відходу має намір Туреччина.