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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Pro новости: Авиакомпании обманывают украинцев. Утечка персональных данных украинцев

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В выпуске Pro новости за 12 мая – авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае-июне, украинских клиентов вводят в заблуждение. Об этом заверили в Министерстве инфраструктуры. В телеграмме появился бот UA Baza, выдающий персональные данные и документы украинцев.

Также в выпуске Рго новости на 24 канале:

Пресс-секретарь Путина больной COVID-19. Информацию подтвердил сам Дмитрий Песков.

 

Теги: Pro новости авиация Выпуск новостей
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