Pro новости: Авиакомпании обманывают украинцев. Утечка персональных данных украинцев

В выпуске Pro новости за 12 мая – авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае-июне, украинских клиентов вводят в заблуждение. Об этом заверили в Министерстве инфраструктуры. В телеграмме появился бот UA Baza, выдающий персональные данные и документы украинцев.

Также в выпуске Рго новости на 24 канале: Пресс-секретарь Путина больной COVID-19. Информацию подтвердил сам Дмитрий Песков.