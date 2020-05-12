Pro новости: Авиакомпании обманывают украинцев. Утечка персональных данных украинцев
В выпуске Pro новости за 12 мая – авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае-июне, украинских клиентов вводят в заблуждение. Об этом заверили в Министерстве инфраструктуры. В телеграмме появился бот UA Baza, выдающий персональные данные и документы украинцев.
Также в выпуске Рго новости на 24 канале:
Пресс-секретарь Путина больной COVID-19. Информацию подтвердил сам Дмитрий Песков.
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