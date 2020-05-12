Pro новини: Авіакомпанії обманюють українців. Витік персональних даних українців
У випуску Pro новини за 12 травня – авіаперевізники, які обіцяють польоти з України вже у травні-червні, вводять українських клієнтів в оману. Про це запевнили у Міністерстві інфраструктури. В телеграмі з'явився бот UA Baza, що видає персональні дані та документи українців.
Також у випуску Рro новини на 24 каналі:
Речник Путіна хворий на COVID-19. Інформацію підтвердив сам Дмитро Пєсков.
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