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Pro новости: Блокировка "антиколомойского" закона. Изменение программы кредитования МВФ

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В выпуске программы "Pro новости" за 13 мая – некоторые нардепы пытаются обжаловать сегодняшнее голосование за "антиколомойский" закон в Раде. Их связывают с самим олигархом Коломойским. МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования, которую легче получить, но сумма помощи существенно уменьшится.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

В Украине продлили запрет на российские соцсети.

Теги: Pro новости Игорь Коломойский Законодательство Кредит Деньги МВФ Транш МВФ Выпуск новостей
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