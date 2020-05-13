Pro новости: Блокировка "антиколомойского" закона. Изменение программы кредитования МВФ
В выпуске программы "Pro новости" за 13 мая – некоторые нардепы пытаются обжаловать сегодняшнее голосование за "антиколомойский" закон в Раде. Их связывают с самим олигархом Коломойским. МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования, которую легче получить, но сумма помощи существенно уменьшится.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
В Украине продлили запрет на российские соцсети.
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