Pro новости: Блокировка "антиколомойского" закона. Изменение программы кредитования МВФ

В выпуске программы "Pro новости" за 13 мая – некоторые нардепы пытаются обжаловать сегодняшнее голосование за "антиколомойский" закон в Раде. Их связывают с самим олигархом Коломойским. МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования, которую легче получить, но сумма помощи существенно уменьшится.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине продлили запрет на российские соцсети.