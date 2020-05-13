Pro новини: Блокування "антиколомойського" закону. Зміна програми кредитування МВФ
У випуску програми "Pro новини" за 13 травня – деякі нардепи намагаються оскаржити сьогоднішнє голосування за "антиколомойський" закон у Раді. Їх пов'язують з самим олігархом Коломойським. МВФ та Україна обговорюють іншу програму фінансування, яку легше отримати, але сума допомоги суттєво зменшиться.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
В Україні продовжили заборону на російські соцмережі.
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