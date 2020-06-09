Pro новости: Большое интервью с Зеленским. Суд по делу сбития самолета рейса МН17
В выпуске программы "Pro новости" за 9 июня – журналисты "Украинской правды" провели 2 дня с Владимиром Зеленским. Они активно общались с президентом и почти ежеминутно конспектировали его ответы. Следовательно, сегодня вышла первая часть большого интервью. В Нидерландах продолжается судебное заседание по делу MH17. Интервью экс-лидера боевиков Игоря Гиркина Дмитрию Гордону приобщат к материалам.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
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