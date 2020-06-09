В выпуске программы "Pro новости" за 9 июня – журналисты "Украинской правды" провели 2 дня с Владимиром Зеленским. Они активно общались с президентом и почти ежеминутно конспектировали его ответы. Следовательно, сегодня вышла первая часть большого интервью. В Нидерландах продолжается судебное заседание по делу MH17. Интервью экс-лидера боевиков Игоря Гиркина Дмитрию Гордону приобщат к материалам.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Украина предложила собственных представителей Донбасса в ТКГ. Это двое журналистов, врач и юрист. За сутки в Украине обнаружили 394 новых случая инфицирования COVID-19. К ослаблению карантина не готовы 7 областей и город Киев. Европа постепенно ослабляет карантинные ограничения. В частности, на Кипре заработали аэропорты, а Словакия с 10 июня открывает границы для граждан 16 стран.