У випуску програми "Pro новини" за 9 червня – журналісти "Української правди" провели 2 дні з Володимиром Зеленським. Вони активно спілкувалися з президентом і майже щохвилини конспектували його відповіді. Відтак, сьогодні вийшла перша частина великого інтерв'ю. У Нідерландах триває судове засідання у справі MH17. Інтерв'ю екслідера бойовиків Ігоря Гіркіна Дмитру Гордону долучать до матеріалів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Україна запропонувала власних представників від Донбасу у ТКГ. Це двоє журналістів, лікар та юрист. За добу в Україні виявили 394 нові випадки інфікування COVID-19. До послаблення карантину не готові 7 областей і місто Київ. Європа поступово послаблює карантинні обмеження. Зокрема, на Кіпрі запрацювали аеропорти, а Словаччина з 10 червня відкриває кордони для громадян 16 країн.