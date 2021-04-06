Детективы НАБУ задержали родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Он, вероятно, пытался получить 100 тысяч долларов взятки. Несмотря на то, что большинство регионов Украины находится в красной зоне, украинцы не соблюдают все запреты.

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