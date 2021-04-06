Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він, ймовірно, намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря. Попри те, що більшість регіонів України перебуває у червоній зоні, українці не дотримуються усіх заборон.

Також у випуску: Офіс Президента представив керівницю новоствореного Центру протидії дезінформації. Нею стала Поліна Лисенко. У США привітали Україну із створенням такої установи.