Pro новини: Брата судді Вовка спріймали на хабарі. Порушення локдауну в Україні
Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він, ймовірно, намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря. Попри те, що більшість регіонів України перебуває у червоній зоні, українці не дотримуються усіх заборон.
Джерело:24 канал
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Офіс Президента представив керівницю новоствореного Центру протидії дезінформації. Нею стала Поліна Лисенко. У США привітали Україну із створенням такої установи.
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