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Под петицией с прошением об освобождении Олега Татарова собралось необходимых 25 тысяч голосов. Теперь Владимир Зеленский должен удовлетворить просьбу украинцев.
Россияне сообщили, что якобы обстреляли корабль НАТО у берегов Крыма, однако британцы это опровергли. В Украине зафиксировали первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса.
Источник:24 канал
Под петицией с прошением об освобождении Олега Татарова собралось необходимых 25 тысяч голосов. Теперь Владимир Зеленский должен удовлетворить просьбу украинцев.