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Під петицією із прохання про звільнення Олега Татарова назбиралося необхідних 25 тисяч голосів. Тепер Володимир Зеленський мав би задовольнити прохання українців.
Росіяни повідомили, що нібито обстріляли корабель НАТО поблизу берегів Криму, однак британці це спростували. В Україні зафіксували перші випадки зараження індійським штамом коронавірусу.
Джерело:24 канал
Під петицією із прохання про звільнення Олега Татарова назбиралося необхідних 25 тисяч голосів. Тепер Володимир Зеленський мав би задовольнити прохання українців.