Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Pro новости: Чествование памяти погибших во Второй мировой войне. Саакашвили в Нацсовете реформ

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске "Pro новости" за 8 апреля – в годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, в Украине чествуют погибших во Второй мировой войне. Михаила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ. Отныне ежемесячно он имеет право созывать Нацсовет реформ, в состав которой входят премьер, министры, а также секретарь СНБО и председатель ОП.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків.

До роботи повернулися понад 500 ринків по всій Україні.

 

Теги: День памяти и примирения Михаил Саакашвили Pro новости Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Россия и Китай объединяются ради СССР
сегодня , 21:30 Россия и Китай объединяются ради СССР
Артур Харитонов
Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
сегодня , 19:00 Колония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?
Віталій Портников
Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов