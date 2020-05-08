Pro новости: Чествование памяти погибших во Второй мировой войне. Саакашвили в Нацсовете реформ
В выпуске "Pro новости" за 8 апреля – в годовщину капитуляции нацистской Германии, 8 мая, в Украине чествуют погибших во Второй мировой войне. Михаила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ. Отныне ежемесячно он имеет право созывать Нацсовет реформ, в состав которой входят премьер, министры, а также секретарь СНБО и председатель ОП.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків.
До роботи повернулися понад 500 ринків по всій Україні.
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