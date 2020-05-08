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Pro новини: Вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Саакашвілі в Нацраді реформ

Випуск новин -

У випуску "Pro новини" за 8 квітня – у річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, в Україні вшановують загиблих у Другій світовій війні. Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ. Відтепер щомісяця він має право скликати Нацраду реформ, до складу якої входять прем'єр, міністри, а також секретар РНБО й голова ОП,

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків.

До роботи повернулися понад 500 ринків по всій Україні.

 

Теги: День пам'яті і примирення Міхеїл Саакашвілі Pro новини Випуск новин
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