Pro новини: Вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Саакашвілі в Нацраді реформ
У випуску "Pro новини" за 8 квітня – у річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня, в Україні вшановують загиблих у Другій світовій війні. Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ. Відтепер щомісяця він має право скликати Нацраду реформ, до складу якої входять прем'єр, міністри, а також секретар РНБО й голова ОП,
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків.
До роботи повернулися понад 500 ринків по всій Україні.
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