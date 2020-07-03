В выпуске программы "Pro новости" за 3 июля – 876 новых случаев COVID-19 обнаружили в Украине, на данный момент места в больницах начинают иссякать. Детям с оккупированных Россией территорий – речь идет о Донбассе и Крыме – уже скоро не нужно будет сдавать ВНО, чтобы поступить в отечественные вузы. Они получили гарантированное право попасть в любой из них на бюджет.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Детективи ДБР, агенти ФСБ чи просто телепні? Так, обидві відповіді для них образливі, але обидві відповіді мають право виявитися абсолютно правдивими.