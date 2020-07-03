У випуску програми "Pro новини" за 3 липня – 876 нових випадків COVID-19 виявили в Україні, натепер місця по лікарнях починають вичерпуватися. Дітям з окупованих Росією територій – йдеться про Донбас та Крим – вже незабаром не треба буде складати ЗНО, щоби вступити до вітчизняних ВИШів. Вони отримали гарантоване право потрапити у будь-який з них на бюджет.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Детективи ДБР, агенти ФСБ чи просто телепні? Так, обидві відповіді для них образливі, але обидві відповіді мають право виявитися абсолютно правдивими.