В выпуске программы "Pro новости" за 20 июля – сегодня – четвертая годовщина гибели журналиста Павла Шеремета. В 2016 году его автомобиль взорвали среди белого дня в центре Киева. В Польше задержали Славомира Новака, экс-главу Укравтодора, который мог воровать деньги на ремонт разбитых украинских дорог.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Верховная Рада отработала первый год и ушла в отпуск. Дмитрий Разумков оценил работу депутатов на "четверку".