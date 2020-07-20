У випуску програми "Pro новини" за 20 липня – сьогодні – четверті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. У 2016 році його автомобіль підірвали серед білого дня у центрі Києва. У Польщі затримали Славоміра Новака, ексочільника Укравтодору, який міг красти гроші на ремонти розбитих українських доріг.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Верховна Рада відпрацювала перший рік і пішла у відпустку. Дмитро Разумков оцінив роботу депутатів на "четвірку".