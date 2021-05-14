В выпуске "Pro новости" за 14 мая – некоторые украинцы считают, что мера пресечения для Виктора Медведчука в виде домашнего ареста является настоящей изменой. Однако на самом деле – это может быть победой. ОПЗЖ оказалась на грани политического банкротства. В то же время уже есть различные варианты ее замены.

Также в выпуске: Международный валютный фонд подарит Украине почти 3 миллиарда долларов финансовой помощи на борьбу с коронавирусом. Однако может идти речь о "медвежьей" услуге.