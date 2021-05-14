Pro новини: Домашній арешт Медведчука. Політичне банкрутство в ОПЗЖ
У випуску "Pro новини" за 14 травня – деякі українці вважають, що запобіжний захід для Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту є справжньою зрадою. Проте насправді – це може бути перемогою. ОПЗЖ опинилася на межі політичного банкрутства. Водночас вже є різні варіанти її заміни.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Міжнародний валютний фонд подарує Україні майже 3 мільярди доларів фінансової допомоги на боротьбу з коронавірусом. Проте мовитись може про "ведмежу" послугу.
Поділитися новиною