У випуску "Pro новини" за 14 травня – деякі українці вважають, що запобіжний захід для Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту є справжньою зрадою. Проте насправді – це може бути перемогою. ОПЗЖ опинилася на межі політичного банкрутства. Водночас вже є різні варіанти її заміни.

Також у випуску: Міжнародний валютний фонд подарує Україні майже 3 мільярди доларів фінансової допомоги на боротьбу з коронавірусом. Проте мовитись може про "ведмежу" послугу.