В выпуске программы "Pro новости" за 1 июля – в России проводят голосование по изменениям к конституции. Всего планируют внести более 200 поправок. Самая главная – это "обнуление" президентских сроков Путина. В Украине будут жестче наказывать пьяных водителей. Теперь за такое нарушение предусмотрена не административная, а уголовная ответственность.

Также в выпуске Pro новости на 24 канале:

1 июля в Киеве усилили карантин. Теперь кафе, бары, рестораны и развлекательные заведения, в частности кинотеатры, в столице будут работать только до 22:00.

Порошенко так и не избрали меру пресечения. Заседание перенесли на 8 июля. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году.