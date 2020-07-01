У випуску програми "Pro новини" за 1 липня – у Росії проводять голосування щодо змін до конституції. Всього планують внести понад 200 поправок. Найголовніша – це "обнулення" президентських термінів Путіна. В Україні жорсткіше каратимуть водіїв напідпитку. Тепер за таке порушення передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі:

1 липня У Києві посилили карантин. Тепер кафе, бари, ресторани та розважальні заклади, зокрема кінотеатри, в столиці працюватимуть лише до 22:00.

Порошенку так і не обрали запобіжний захід. Засідання перенесли на 8 липня. Йому закидають тиск на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році.