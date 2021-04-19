Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб России. В Украине государственные институты либо не работают, либо функционируют в искаженном виде. Судебная и правоохранительная система, пограничная и таможенная служба требуют тотальной перезагрузки.

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