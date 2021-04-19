Pro новости: Скандал между Чехией и Россией. Проблема с государственными институтами в Украине
Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб России. В Украине государственные институты либо не работают, либо функционируют в искаженном виде. Судебная и правоохранительная система, пограничная и таможенная служба требуют тотальной перезагрузки.
Источник:24 канал
Также в выпуске:
Владимир Зеленский на брифинге в Париже заявил, что предложил Эммануэлю Макрону подписать "Декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС".
Полный выпуск программы "Pro новости": смотрите видео
Поделиться новостью