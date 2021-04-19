Чехія висилає з країни 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб Росії. В Україні державні інституції або не працюють, або функціонують у спотвореному вигляді. Судову, правоохоронну системи, прикордонна й митна служба потребують тотального перезавантаження.

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