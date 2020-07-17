В выпуске программы "Pro новости" за 17 июля – Верховная Рада ушла на каникулы. Поэтому народные депутаты 9-го созыва почти завершили свой первый рабочий год. За это время они установили немало рекордов. Шесть лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг". На борту находилось 298 человек.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Следователи НАБУ объявили о подозрении скандальному председателю Окружного админсуда Павлу Вовку.