У випуску програми "Pro новини" за 17 липня – Верховна Рада пішла на канікули. Тож народні депутати 9-го скликання майже завершили свій перший робочий рік. За цей час вони встановили чимало рекордів. Шість років тому у небі над Донбасом було збито пасажирський "Боїнг". На борту перебувало 298 людей.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Слідчі НАБУ оголосили про підозру скандальному голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку.