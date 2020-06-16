В выпуске программы "Pro новости" за 16 июня – компания McDonald's, а точнее их языковая политика, вызвала дискуссии в украинских соцсетях. Некоторые клиенты были в ярости, что онлайн-заказы в ресторанах можно сделать только на украинском или английском. Отличился и пророссийский блогер Анатолий Шарий. В Украине зафиксировали 666 новых случаев заболевания COVID-19.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Работники СБУ задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Его сразу доставили в Печерский райсуд Киева. Три дня выбирали Сергею Стерненко меру пресечения – избрали такую, которую выполнить невозможно. Сегодня ее были вынуждены изменить.