У випуску програми "Pro новини" за 16 червня – компанія McDonald's, а точніше їх мовна політика, викликала дискусії в українських соцмережах. Деякі клієнти були розлючені, що онлайн-замовлення в ресторанах можна зробити лише українською чи англійською. Відзначився і проросійський блогер Анатолій Шарій. В Україні зафіксували 666 нових випадків захворювання на COVID-19.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Працівники СБУ затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Його одразу доправили до Печерського райсуду Києва. Три дні обирали Сергію Стерненкові запобіжний захід – обрали такий, який виконати неможливо. Сьогодні його були змушені змінити.