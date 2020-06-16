Pro новини: Мовний скандал довкола McDonald's. Нові випадки захворювання на COVID-19
У випуску програми "Pro новини" за 16 червня – компанія McDonald's, а точніше їх мовна політика, викликала дискусії в українських соцмережах. Деякі клієнти були розлючені, що онлайн-замовлення в ресторанах можна зробити лише українською чи англійською. Відзначився і проросійський блогер Анатолій Шарій. В Україні зафіксували 666 нових випадків захворювання на COVID-19.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Працівники СБУ затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Його одразу доправили до Печерського райсуду Києва.
Три дні обирали Сергію Стерненкові запобіжний захід – обрали такий, який виконати неможливо. Сьогодні його були змушені змінити.