В выпуске "Pro новости" за 2 июня – депутаты от "Слуги народа" поддержали кандидатуру своего коллеги Александра Ткаченко на пост министра культуры Украины. Мир продолжает оправляться от пандемии коронавируса. На этой неделе ряд стран перешел на новые этапы ослабления карантина.

В выпуске "Pro новостей" на 24 канале: Руководство Службы безопасности Украины впервые опубликовало декларации о доходах. В Раде собирают подписи за увольнение Авакова по инициативе фракции "Голос". Хотя для регистрации постановления нужен лишь один депутат, в партии ждут, когда их поддержат 150 нардепов.