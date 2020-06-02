У випуску "Pro новини" за 2 червня – депутати від "Слуги народу" підтримали кандидатуру свого колеги Олександра Ткаченка на пост міністра культури України. Світ продовжує оговтуватись від пандемії коронавірусу. Цього тижня низка країн перейшла на нові етапи послабнення карантин.

У випуску "Pro новини" на 24 каналі: Керівництво Служби безпеки України вперше опублікувало декларації про доходи. В Раді збирають підписи за звільнення Авакова за ініціативою фракції "Голос". Хоч для реєстрації постанови потрібен лише один депутат, у політсилі чекають, коли їх підтримають 150 нардепів.