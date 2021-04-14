В выпуске "Pro новости" за 14 апреля – в СМИ обсуждают возможную коалицию "Батькивщины" со "Слугой народа". Их союз обеспечил бы стабильное монобольшинство. Благодаря разговору Джо Байдена с Владимиром Путиным Россия готова пойти на компромисс. Президенты обсудили ситуацию на Донбассе, и глава Кремля согласился на переговоры.

Также в выпуске: В мире отказываются от вакцинации препаратами, которыми сейчас иммунизируют украинцев. В то же время увеличилась возможность, что препарата будет достаточно для массовой прививки населения Украины.