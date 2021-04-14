У випуску "Pro новини" за 14 квітня – у ЗМІ обговорюють можливу коаліцію "Батьківщини" із "Слугою народу". Їх союз забезпечив би стабільну монобільшість. Завдяки розмові Джо Байдена з Володимиром Путіним, Росія готова піти на компроміс. Президенти обговорили ситуацію на Донбасі й очільник Кремля погодився на переговори.

Також у випуску: У світі відмовляються від вакцинації препаратами, якими зараз імунізують українців. Водночас збільшилась можливість, що препарату буде досить для масового щеплення населення України.