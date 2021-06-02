В Офисе Президента состоялась встреча с конгрессменами США. На ней обсудили, в частности, коррупцию в Украине. С 1 июля украинцы смогут свободно покупать и продавать сельскохозяйственные земли. Юридическим лицам такую возможность дадут аж с 2024 года.