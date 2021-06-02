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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Закон позволит не только официальные продажи таких лекарств по рецепту врача, но и исследовать и производить препараты в Украине.
В Офисе Президента состоялась встреча с конгрессменами США. На ней обсудили, в частности, коррупцию в Украине. С 1 июля украинцы смогут свободно покупать и продавать сельскохозяйственные земли. Юридическим лицам такую возможность дадут аж с 2024 года.
Источник:24 канал
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Закон позволит не только официальные продажи таких лекарств по рецепту врача, но и исследовать и производить препараты в Украине.