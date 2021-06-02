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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо легалізації канабісу у медичних цілях. Закон дозволятиме не лише офіційний продаж таких ліків за рецептом лікаря, а й досліджувати та виробляти препарати в Україні. 