У Офісі Президента відбулась зустріч із конгресменами США. На ній обговорили, зокрема, корупцію в Україні. З 1 липня українці зможуть вільно купувати та продавати сільськогосподарські землі. Юридичним особам таку можливість дадуть аж з 2024 року.