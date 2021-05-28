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Перед тем, как говорить с Владимиром Путиным, Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским. В то же время с российским коллегой разговор у него будет при личной встрече, а с украинским – только по телефону.
Легализация копателей янтаря – это единственный способ разорвать круг, когда незаконная добыча выгодна не только копателям, но и полицейским и чиновникам. Москва в разы комфортнее для проживания, чем столица Украины Киев.
Источник:24 канал
Перед тем, как говорить с Владимиром Путиным, Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским. В то же время с российским коллегой разговор у него будет при личной встрече, а с украинским – только по телефону.