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Перед тим, як розмовляти із Володимиром Путіним, Джо Байден поговорить із Володимиром Зеленським. Водночас із російським колегою розмова в нього буде під час особистої зустрічі, а з українським – лише телефоном.
Легалізація бурштинокопачів – це єдиний спосіб розірвати коло, коли незаконний видобуток вигідний не тільки копачам, але й поліцейським та чиновникам. Москв в рази комфортніша для проживання, ніж столиця України Київ.
Джерело:24 канал
Перед тим, як розмовляти із Володимиром Путіним, Джо Байден поговорить із Володимиром Зеленським. Водночас із російським колегою розмова в нього буде під час особистої зустрічі, а з українським – лише телефоном.