В выпуске "Pro новости" за 10 июня, – Международный валютный фонд согласовал кредит Украине в размере 5 миллиардов. Из них первые два поступят прямо сейчас, остальные деньги несколькими траншами в течение следующих 18-ти месяцев. В Украине можно узнать правду о родственниках, репрессированных советским тоталитарным режимом. Заработал онлайн-консультационный центр поиска информации.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Украина получила первый транш от МВФ. За эти деньги Украина обязалась снизить зеленый тариф в энергетике на 15%. 10 июня Петр Порошенко получил подозрение по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.