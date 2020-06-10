У випуску "Pro новини" за 10 червня – Міжнародний валютний фонд погодив кредит Україні у розмірі 5 мільярдів. З них перші два надійдуть просто зараз, решта грошей – кількома траншами протягом наступних 18-ти місяців. В Україні можна дізнатися правду про родичів, репресованих радянським тоталітарним режимом. Адже запрацював онлайн-консультаційний центр пошуку інформації.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі Україна отримала перший транш від МВФ. За ці гроші Україна зобов’язалася зелений тариф в енергетиці знизити на 15%. 10 червня Петру Порошенку отримав підозру у справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.