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В представлении большинства украинцев народные депутаты должны быть образцом для подражания. Поэтому депутатские ляпы и глупые поступки не смешат, а возмущают.
Китайский COVID-19 в Украине пошел на спад, но на очереди индийский и российский, которые могут поднять четвертую волну эпидемии. Рынок земли в Украине должен заработать уже через 1,5 недели.
Источник:24 канал
В представлении большинства украинцев народные депутаты должны быть образцом для подражания. Поэтому депутатские ляпы и глупые поступки не смешат, а возмущают.